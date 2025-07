Baumgartner-Tod: Emotionales Posting von Red Bull

„Wir sind schockiert und unendlich traurig“, schreibt Red Bull in einem emotionalen Posting in den sozialen Medien. Baumgartner war am Donnerstag in Porto Sant’Elpidio an der Adriaküste mit einem Motor-Paragleitschirm unterwegs, als er auf einmal die Kontrolle über das Fluggerät verlor. Er stürzte daraufhin ins Schwimmbecken einer Hotelanlage und war sofort nach dem Aufprall tot.