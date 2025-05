EU bereitet sich auf Angriff von Putin vor

Spätestens 2030 dürfte Russland laut Geheimdienst-Informationen militärisch in der Lage sein, einen weiteren Krieg zu beginnen. Die EU muss nun vorsorgen und stellt im Rahmen des Projekts Safe (Security Action for Europe) bis zu 150 Milliarden Euro für die gemeinsame Beschaffung von Rüstungsgütern bereit. Nach einem Beschluss der Mitgliedstaaten wird das Geld in Form von Darlehen angeboten, die über das EU-Budget abgesichert werden. Es soll Ländern etwa den Kauf zusätzlicher Luftverteidigungssysteme und Munition ermöglichen.