Merz: „Werden bedroht, wir verteidigen uns“

Merz hatte am Montag in Berlin erklärt, dass für die von Deutschland an die Ukraine gelieferten Waffen keine Beschränkungen mehr gelten, was die Reichweite und damit den Einsatz gegen russisches Territorium anbelangt. Die Äußerung bedeutet einen Kurswechsel gegenüber seinem Vorgänger, dem SPD-Politiker Olaf Scholz. Dieser hatte sich – anders als wichtige Bündnispartner wie Großbritannien und Frankreich – gegen eine generelle Aufhebung der Einsatzbeschränkungen ausgesprochen.