„Will endlich wissen, wer meine Mama getötet hat“

Seit Jahrzehnten quält Karin K. (Name geändert) eine Frage: Wer hat ihre Mutter Paula Ofner am 21. März 1980 ermordet? Eine Tat, die völlig sinnlos erscheint. Ein Mord an einer Frau, die es im Leben nicht einfach hatte und schwer vom Schicksal getroffen war. „Mir ist bis heute nicht klar, warum meine Mama sterben musste“, so die 59-jährige Frau im Gespräch mit der „Krone“.