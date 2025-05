Kurz-Freispruch: Neue Blamage der Korruptionsjäger

Serie von Freisprüchen

Er markiert einmal mehr eine peinliche Niederlage für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die ohnedies schon lange in der Kritik steht. So endeten etwa das Verfahren gegen den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr sowie alle mit ihm angeklagten Personen am Straflandesgericht Wien 2023 mit Freisprüchen. Auch die Anklage gegen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Privatklinikbetreiber Walter Grubmüller in der Prikraf-Affäre mündete in solchen. Mit einem Freispruch endete auch der Prozess gegen den niederösterreichischen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl und eine ehemalige Landesbedienstete.