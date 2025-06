Pride-Monat: „Es gibt längst Gleichberechtigung!“

„Die sind eh schon gleichberechtigt, heutzutage braucht man dieses ganze Tamtam doch nicht mehr!“

Ja, es stimmt: Es hat sich bereits einiges zum Positiven geändert, zumindest in gewissen Regionen unserer Welt. In Westeuropa, Nordamerika und Australien wurde – nicht zuletzt eben durch die Pride-Bewegung und deren unermüdlichen Einsatz – mittlerweile eine gesetzliche Gleichstellung erreicht. Diese schlägt sich in Gesetzen zur Ehegleichstellung, Antidiskriminierung und in weiteren Schutzregelungen nieder. Doch diese formale Gleichberechtigung spiegelt nicht unbedingt die gelebte Realität wider. Immer noch gehören dumme, herabwürdigende Bemerkungen für sehr viele Menschen, die sich der queeren Community zugehörig fühlen und das auch nach außen tragen, zu ihrem Alltag. Und leider hört es da oft nicht auf. So werden in vielen Teilen der Welt Menschen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen, offen ausgegrenzt, sind Opfer von Belästigungen, werden teilweise verfolgt und sind im schlimmsten Fall sogar mit dem Leben bedroht.