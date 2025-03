„Betroffene schämen sich für ihre Sexualität“

„Wir sind froh, dass sich etwas tut“, sagt Joe Niedermayer, Vorsitzender der RosaLila PantherInnen, einem LGBTQ-Verein in Graz. Denn was die Öffentlichkeit heute erfuhr – nämlich dass Täter aus dem vermeintlich rechtsextremen Milieu homosexuelle Männer zu Treffen lockten, sie dann verletzten und erniedrigten – ist in der Schwulen-Szene schon seit Monaten bekannt. „Allerdings wussten wir nicht, welches Ausmaß das hat.“