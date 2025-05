Putin fordert eine „Pufferzone entlang der Grenze“

Auf dem Schlachtfeld fühlt sich Moskau mittlerweile wieder in Kontrolle. Putin hatte die Region Kursk nach dem Einmarsch ukrainischer Truppen im August vorigen Jahres für befreit erklärt und in dieser Woche auch selbst besucht. Dagegen warf die Ukraine Putin Lügen vor; Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte mehrfach, dass seine Truppen noch Stellungen im Gebiet Kursk und in der benachbarten Region Belgorod hielten. Dies geschehe zum Schutz der ukrainischen Städte Sumy und Charkiw.