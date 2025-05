JJ und seine Pseudo-Entschuldigung

In seinem Interview zieht der österreichische Countertenor auch noch Parallelen zwischen Israel und Russland. Aussagen, die er am Donnerstag vermeintlich relativierte, indem er ergänzte, dass er jegliche Form von Gewalt gegen Zivilisten verurteile, „sei es gegen Israelis oder Palästinenser“. Und er verwendete die Pseudo-Entschuldigung, die wir schon so oft von vielen Uneinsichtigen gehört haben: „Es tut mir leid, falls meine Worte missverstanden wurden.“ Das heißt in aller Regel: Ihr habt mich nicht verstanden. Aber ich stehe zu meinen Worten.