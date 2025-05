Spannende Geheimnisse einer Männer-Freundschaft

Sie bewegen sich schwindelfrei auf den Dächern, blicken über die Stadt und reden über den Magnetismus, der zwischen Menschen wirkt: über Sehnsucht, Sex – und Liebe. Sie, das sind zwei in diesem Film namenlos bleibende Schornsteinfeger (Thorbjørn Harr, Jan G. Røise), beide in monogamen heterosexuellen Ehen lebend, zudem Familienväter. Eine intime Beichte in luftiger Höhe.