Olav Kooij sprintet auf 12. Etappe zum Sieg!

Der Visma-Fahrer behielt am Donnerstag nach 172 Kilometern in Viadana im Massensprint die Oberhand und feierte den insgesamt 40. Sieg seiner Radprofi-Karriere. Bei der Ankunft in der Lombardei kamen Kooijs Landsmann Casper van Uden (Picnic) und der Brite Ben Turner (Ineos) auf die Plätze zwei und drei. Der dänische Sprintstar Mads Pedersen musste sich mit Rang vier begnügen.