Heidenheim gegen Elversberg ab 20.30 Uhr LIVE

Der Angesprochene geht gelassen in Hin- und Rückspiel, Letzteres findet am Montag im eigenen, gerade einmal 10.000 Fans fassenden Stadion statt. „Die ganze Geschichte, so wie es jetzt gelaufen ist, ist schon ein Traum. Weil es so außergewöhnlich ist, weil mit wenig Möglichkeiten, die wir haben, eine Menge erreicht wurde“, sagte Steffen. „Wenn das i-Tüpfelchen drauf kommt, dann freue ich mich darüber. Aber ich träume jetzt nicht jeden Abend oder tagsüber erst recht nicht davon, dass wir in der Bundesliga spielen.“