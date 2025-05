Kroate bedrohte Urlauber mit dem Umbringen

Fischernetz als Auslöser

Laut dem Bericht soll ein ausgeworfenes Fischernetz in der Bucht zu dem Ausraster des Kroaten geführt haben. Er habe wohl befürchtet, dass es bei dem Ankern des Bootes zerstört werde, heißt es. Üblicherweise werden Fischernetze aber in der Nacht ausgeworfen und am Morgen wieder eingeholt. Warum dieses Netz länger im Meer geblieben ist, war zunächst nicht bekannt. Bei der Polizei ging die Anzeige am Samstag gegen 17 Uhr ein.