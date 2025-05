Österreich gegen Holland, Argentinien und Ägypten

Top-3 erreichen die Hauptrunde

Ausgetragen wird die WM an fünf Spielorten. Dortmund, Stuttgart und Trier bzw. ‘s-Hertogenbosch und Rotterdam sind die Schauplätze. Das Finalwochenende geht in der größten Hafenstadt Europas in Szene. Gespielt wird in acht Gruppen. Die besten drei Teams aus jeder Gruppe spielen in der Hauptrunde mit vier Gruppen zu je sechs Mannschaften. Die Top-2 jedes Pools stehen im Viertelfinale.