Dänemark wirft im Viertelfinale Kanada raus!

Im Abendspiel in Herning konnten die NHL-Stars um Sidney Crosby und Nathan MacKinnon aus 30 Torschüssen kein Kapital schlagen. Travis Sanheim brachte den Gold-Favoriten in der 46. Minute schließlich in Führung, doch Dänemark schaffte im Finish die Wende. Nikolaj Ehlers (58.) und Nick Olesen 49 Sekunden vor der Schlusssirene machten die Sensation perfekt. Damit bekommt es die Schweiz, die mit Österreich leichtes Spiel hatte (6:0), am Samstag mit dem nächsten krassen Außenseiter zu tun.