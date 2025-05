Wiener zum 30er brutal in Szeneclub verprügelt

Viele kennen die Clubdiskothek „Why not“ in der Wiener Innenstadt als sogenannten „safe space“, einen sicheren Ort – vor allem für die LGBTIQ-Szene, also vorrangig für homosexuelle Wienerinnen und Wiener. Meist sei es auch sicher, erzählt Bilel O. im Gespräch mit der „Krone“. Zumindest bis zum vergangenen Wochenende, an dem das weltoffene Bild des 30-jährigen Deutschen, der seit Jahren in Wien wohnhaft ist, zumindest angekratzt wurde.