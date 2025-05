Darknet-Razzia: Festnahmen auch in Österreich

US-Ermittler fassten die meisten Verdächtigen

Die meisten Festnahmen erfolgten dieses Mal mit 130 in den USA. In Deutschland klickten für 42 Verdächtige die Handschellen, in Großbritannien gab es 37 und in Frankreich 29 Festnahmen sowie 19 in Südkorea. Neben Österreich (4) wurden weitere Personen in den Niederlanden (4), in Brasilien (3) sowie jeweils eine Person in der Schweiz und in Spanien verhaftet. Weitere Ermittlungen sind laut Europol im Gang.