Seltener Krebs! Boxerin mit 25 Jahren gestorben

„Wenn ich daran denke, was ich alles durchgemacht, was ich ertragen habe, was versucht hat, mich zu brechen … immer noch hier zu sein, immer noch so gut damit klarzukommen und immer noch zu lächeln und zu lachen, das ist ein absolutes Wunder“, schrieb O’Connor zu einem Bild, das sie lächelnd in einem Krankenhaus-Bett sitzend zeigt.