Alpe-Adria-Netzwerk will Gehör in Brüssel

Vier Länder, drei Sprachen, aber nur eine Stimme – die Stimme des New-Alpe-Adria-Network (NAAN). 2007 gegründet, war NAAN von Anfang an eine Plattform, um gemeinsame, regionale Anliegen in Brüssel zu vertreten – insbesondere in Fragen von EU-Förderungen und wirtschaftlicher Entwicklung für den Raum zwischen Alpen und Adria. Ziel war es, die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region – also zwischen Kammern aus Österreich, Italien, Slowenien und seit Kurzem auch aus Kroatien – zu stärken und grenzüberschreitende Projekte zu fördern.