16 Jahre „zu spät“: Verwirrung um Verbotstafeln

Verbotstafeln mit einem 16 Jahre alten Datum beim Klagenfurter Wörthersee-Stadion sorgten beim WAC-Spiel gegen Omonia Nikosia für „Straffreiheit“ ...
Wenn im Klagenfurter Wörthersee-Stadion eine Veranstaltung stattfindet, wird zum Schutz der Anrainer immer ein Halte- und Parkverbot in den betroffenen Siedlungsgebieten verordnet – das geschah auch Donnerstagabend aufgrund des WAC-Spiels.
Falsches Datum, falsche Uhrzeit
Doch die in mehreren Anrainerstraßen platzierten Tafeln sorgten für pure Verwirrung. Denn: Wo groß Halte- und Parkverbot stand, war sowohl Datum als auch Uhrzeit völlig falsch angegeben. Man hätte hier also sein Auto in aller Ruhe parken können, ohne eine Strafe zu kassieren ...
Verwirrung auch bei Behörde
Die zuständige Stadtabteilung Straßenbau und Verkehr wurde überhaupt erst durch die „Krone“ über dieses Fauxpas informiert: „Aufgrund des falschen Datums verlieren die Tafeln ihre Gültigkeit.“
Man wisse leider selbst nicht genau, wie es dazu gekommen ist. „Normalerweise werden die Daten aktuell überklebt“, heißt es: „Zukünftig wird das genau kontrolliert.“
