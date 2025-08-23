Gelsen: „Schlechtes“ Jahr für lästige Plagegeister

Der Sommer ist die mückenreichste Zeit im Jahr – doch wo sind die Mückenschwärme heuer verblieben? Naturschutzbund-Expertin Carolina Trcka-Rojas kennt sich mit den lästigen Hausgästen, die für die Natur aber eine nicht unwichtige Rolle spielen, aus: „Menschen werden übrigens nur bei ,Kinderwunsch’ der Stechmückendamen – von den ansonsten recht friedlichen Bestäubern – in Mitleidenschaft gezogen. Auch wenn ihre Bestäubungsleistung im Vergleich zu Wildbienen eher gering ist, gibt es aber einige Pflanzenarten, die fast ausschließlich von Mückenarten bestäubt werden“, so Trcka-Rojas.