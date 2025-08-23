Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ergebnis in Kärnten

Deutlicher Wahlsieg für Landarbeiterkammer-Chef

Kärnten
23.08.2025 10:07
Harald Sucher (li) darf sich wohl mehr über das Wahlergebnis freuen als Marco Liendl (re.), der ...
Harald Sucher (li) darf sich wohl mehr über das Wahlergebnis freuen als Marco Liendl (re.), der einen Verlust von Stimmen hinnehmen musste.(Bild: Landarbeiterkammer Kärnten)

Bei der Wahl zur Vollversammlung der Landarbeiterkammer Kärnten hat die Gemeinschaftsliste rund um Präsident Harald Sucher ihre Vormachtstellung weiter ausgebaut. Die überparteiliche Gruppe sicherte sich fast alle Mandate – die Freiheitlichen und Unabhängigen mussten Verluste hinnehmen.

0 Kommentare

Das Parlament der Landarbeiterkammer Kärnten wurde gewählt – und das Ergebnis fiel mehr als eindeutig aus: Das Team von Präsident Harald Sucher erreichte 83,61 Prozent der Stimmen (+3,12 Prozent). Damit konnte die Gemeinsame Liste nicht nur ihren Vorsprung ausbauen, sondern sich auch ein zusätzliches Mandat sichern. Künftig hält sie 18 der insgesamt 21 Sitze in der Vollversammlung. Auch im Vorstand stellt die Liste weiterhin alle fünf Mitglieder.

Weniger erfolgreich verlief die Wahl für die Fraktion der Freiheitlichen und Unabhängigen. Mit knapp über 16,39 Prozent der Stimmen (-3,12 Prozent) verloren sie drei Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Wahl und halten künftig lediglich drei Mandate.

Leichter Anstieg bei Wahlbeteiligung
Erfreut zeigte man sich über den Anstieg bei der Wahlbeteiligung: „Die Wahlbeteiligung konnte erfreulicherweise gesteigert werden und lag bei 28,91 Prozent“, heißt es seitens der Landarbeiterkammer. Präsident Harald Sucher zeigte sich nach der Bekanntgabe des Ergebnisses dankbar: „Ich bedanke mich herzlich bei allen Wählerinnen und Wählern für dieses eindrucksvolle Ergebnis. Mit großer Demut nehme ich dieses Vertrauen an.“ Gratulationen erhält Sucher von ÖVP-Landeschef Martin Gruber: „Die Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft wissen, dass sie auf die Landarbeiterkammer bauen können. Stabilität und Verlässlichkeit sind gerade in herausfordernden Zeiten entscheidend – dieses Vertrauen wurde durch das Ergebnis eindrucksvoll bestätigt. Ein großes Dankeschön an alle Wählerinnen und Wähler für ihre Unterstützung.“

Auch Marco Liendl, Spitzenkandidat der Freiheitlichen und Unabhängigen, kommentierte das Wahlergebnis. Trotz der Verluste will er die Interessen der Beschäftigten in Landwirtschaft und Forst weiter mit Nachdruck vertreten: „Natürlich hätten wir uns ein besseres Ergebnis erhofft. Doch das ist Demokratie – das Ergebnis ist zu akzeptieren.“

Lesen Sie auch:
Besonders rund um die Erntezeit brauchen Landwirte Hilfe und stellen Mitarbeiter an – sie werden ...
Hilfe im Hintergrund
Wo Gärtner, Hirten & Erntehelfer Vertretung finden
13.07.2025

Die Landarbeiterkammer Kärnten vertritt rund 7000 Beschäftigte in Land- und Forstwirtschaft. Neben arbeits- und sozialrechtlicher Unterstützung bietet sie ihren Mitgliedern zahlreiche Förderungen – von Wohnbeihilfen über Weiterbildungszuschüsse bis hin zu Unterstützungen in Notlagen.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
135.329 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
119.294 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
108.550 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1944 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1387 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1207 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Kärnten
Ergebnis in Kärnten
Deutlicher Wahlsieg für Landarbeiterkammer-Chef
Expertin klärt auf
Gelsen: „Schlechtes“ Jahr für lästige Plagegeister
Krone Plus Logo
Spiel nicht verschoben
Kühbauer: „Polster ist DER Tormann in Österreich!“
„Gültigkeit verloren“
16 Jahre „zu spät“: Verwirrung um Verbotstafeln
Von Windhose erfasst
Paragleiter stirbt bei Startversuch im Drautal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf