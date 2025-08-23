Deutlicher Wahlsieg für Landarbeiterkammer-Chef

Leichter Anstieg bei Wahlbeteiligung

Erfreut zeigte man sich über den Anstieg bei der Wahlbeteiligung: „Die Wahlbeteiligung konnte erfreulicherweise gesteigert werden und lag bei 28,91 Prozent“, heißt es seitens der Landarbeiterkammer. Präsident Harald Sucher zeigte sich nach der Bekanntgabe des Ergebnisses dankbar: „Ich bedanke mich herzlich bei allen Wählerinnen und Wählern für dieses eindrucksvolle Ergebnis. Mit großer Demut nehme ich dieses Vertrauen an.“ Gratulationen erhält Sucher von ÖVP-Landeschef Martin Gruber: „Die Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft wissen, dass sie auf die Landarbeiterkammer bauen können. Stabilität und Verlässlichkeit sind gerade in herausfordernden Zeiten entscheidend – dieses Vertrauen wurde durch das Ergebnis eindrucksvoll bestätigt. Ein großes Dankeschön an alle Wählerinnen und Wähler für ihre Unterstützung.“