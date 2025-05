Trump-Sohn könnte als US-Präsident kandidieren

Öffentliche politische Äußerungen

Der Sohn des US-Präsidenten äußert sich in der Öffentlichkeit immer wieder politisch. Im Jänner reiste er nach Grönland, teilte aber mit, die Insel nicht zu kaufen, nachdem sein Vater gesagt hatte, dass der Besitz und die Kontrolle über Grönland „absolut notwendig“ seien. Ihm und seinen Begleiterinnen und Begleitern wurde vorgeworfen, Menschen mit der Aussicht auf ein kostenloses Mittagessen in einem noblen Hotel angeworben zu haben, um sie in Videos als Trump-Anhänger darzustellen.