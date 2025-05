Regierung beschloss Aktionsplan für US-Forscher

Das „Perspektiven-Paket“, das im Ministerrat verabschiedet wurde, richtet sich auch an Studierende. So werden mit dem Programm „Students at risk“ Stipendien in der Höhe von 1200 Euro monatlich für ungefähr 50 Studentinnen und Studenten vergeben – nicht nur an jene aus den USA. Eine Voraussetzung für dieses Stipendium ist, dass die Bezieherinnen und Bezieher aufgrund demokratiepolitischer Einschritte gefährdet sind und ihr Studium daher nicht fortsetzen können. Mit dem Geld soll ihnen ein Wechsel an eine österreichische Hochschule ermöglicht werden.