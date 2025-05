Infrastruktur kann mit Titel-Derby nicht mithalten

Das ganze Burgenland ist im Basketball-Fieber! Erstmals in der Superliga-Geschichte stehen zwei rot-goldene Klubs in den Finals, matchen sich Oberwart und Eisenstadt um den Titel. Doch so groß die Euphorie ist, so „akut“ wird die Hallen-Thematik. An den Play-offs zeigt sich, dass die Spielstätten die Modernität vermissen lassen, teilweise (plötzlich) auch fast zu klein wirken. Die „Krone“ machte den Check, kennt zudem den Status quo in Sachen Umbau, Neubau oder diverser Adaptierungen.