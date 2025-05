Hundehaltung: „Würde meinen niemals abgeben!“

In Oberösterreich wurden die Richtlinien zur Hundehaltung überarbeitet und verschärft. Die Konsequenz, die so manch ein Hundehalter daraus zog – nämlich seinen Vierbeiner im Tierheim abzugeben – entfachte in der „Krone“-Community hitzige Diskussionen. Eine Auswahl der Kommentare lesen Sie hier!