Rekord aus dem 3D-Drucker in der Schweiz eröffnet

Der 30 Meter hohe „Weiße Turm“ von Mulegns wurde an der ETH Zürich gefertigt und soll an die Emigrationsgeschichte der Bündner Zuckerbäcker erinnern. Diese auch als Engadiner Zuckerbäcker Gruppe bestand aus Handwerkern aus dem Kanton Graubünden in der Schweiz, die ab dem 15. Jahrhundert in ganz Europa tätig wurde.