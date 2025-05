Steuern auf Trinkgeld? Tauziehen noch nicht vorbei

Und auch die Qualität nimmt offensichtlich zu. Für die im Herbst stattfindende Landesmeisterschaft hat man so viele Teilnehmer, dass man sogar eine Vorausscheidung veranstaltet. „Sehr erfreulich“, so Praher. Er verweist auf das perfekte Zusammenspiel zwischen Betrieben, den Talenten und der Berufsschule Altmünster, das sich hier bemerkbar macht. „Unsere Lehrer sind nicht nur Trainer, sondern auch als Scouts unterwegs“, verrät mit Armin Lenz der Direktor der Berufsschule Altmünster, in der auch die Systemgastronomie-Lehrlinge aus Salzburg ausgebildet werden.