Massenflucht aus Ukraine: 50.000 Männer gestoppt

85.000 Ukraine-Flüchtlinge in Österreich

In absoluten Zahlen hat Deutschland mit 1,17 Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine die meisten Schutzsuchenden aufgenommen, Polen knapp eine Million und Tschechien knapp 400.000. In Österreich befinden sich knapp 85.000 Flüchtlinge aus der Ukraine. Während die Zahl in Deutschland im Februar um 0,6 Prozent anstieg, nahm sie in Österreich und Frankreich ab.