Influencer sollten Gäste austricksen, Plan floppt

Spanien reagiert auf mehreren Ebenen

Die spanische Regierung reagiert auch auf anderer Ebene. Die Verbraucherschutzbehörde hat Airbnb aufgefordert, 65.000 illegale Ferienwohnungen aus dem Angebot zu entfernen. Allein in Madrid waren über 15.000 Inserate betroffen. Airbnb drohen Geldstrafen in Millionenhöhe, sollte das Unternehmen nicht reagieren. Ein Sprecher kritisierte das Vorgehen als pauschal und kündigte rechtliche Schritte an.