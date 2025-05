Arbo & Tynna: ESC-Geschwister gehen auf Tour

Am Samstag, 4. Oktober, treten sie im Flex in Wien auf. Weil sich die Fans um Tickets raufen, gibt es schon jetzt Zusatztermine auf der „Bittersüß Tour“. Mit dabei ist auch der Linzer Posthof, sie spielen hier am Mittwoch, 8. Oktober, ein Konzert. Die gesamte Tour führt auch nach Berlin und in andere deutsche Städte.