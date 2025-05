15-Jährige vergewaltigt: Fünfeinhalb Jahre Haft

Zuerst lockten ein 32- und ein 24-Jähriger zwei junge Mädchen in ein illegales Flüchtlingsheim in Wien-Brigittenau, dann begann der Horror: Eine 14-Jährige berührte der ältere Algerier so brutal, dass sie Rippenprellungen erlitt. Eine 15-Jährige vergewaltigte er unter Todesdrohungen. Er muss fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Der jüngere Mitangeklagte kommt glimpflicher davon.