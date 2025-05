Frauen leben länger, nicht gesünder als Männer

„Armut macht krank und Krankheit macht arm“, erklärte Vera Gallistl-Kassing, Soziologin an der Universität Wien bei einer Podiumsdiskussion in Wien. Davon sind in Österreich besonders viele ältere Frauen betroffen. „Wenn man alt ist und wenig Geld hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man unter größeren gesundheitlichen Einschränkungen leidet“, sagte die Expertin.