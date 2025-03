Frauen verdienen brutto pro Stunde 18% weniger

Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern in der Privatwirtschaft haben sich in Österreich in den vergangenen Jahren zwar auf 18,3 Prozent verringert, doch im EU-Vergleich war Österreich 2023 hinter Lettland (19 Prozent) das Land mit dem zweitgrößten Gender Pay Gap. Im EU-Schnitt beträgt er zwölf Prozent.