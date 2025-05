Österreich fordert: Medizin muss gerechter werden

Die Mehrheit in Österreich ist laut Allianz Gesundheitsbarometer 2025 mit der medizinischen Versorgung zufrieden – allerdings mit Einschränkungen. Kritisiert werden lange Wartezeiten, Verharmlosung der Beschwerden und unsensibles Verhalten. Die Ungleichbehandlung der Geschlechter in der Medizin rückt erneut in den Fokus.