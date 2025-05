Paket verschwunden – Onlineshop hilft nicht

Es handelt sich um ein E-Commerce-Unternehmen

Nach genauerer Recherche konnten wir feststellen, dass es sich um ein niederländisches E-Commerce-Unternehmen handelt, das die Ware direkt aus China liefern lässt. Das Geschäftsmodell heißt „Dropshipping“, was so viel wie Direktversand bedeutet: Der Verkäufer hat die angebotene Ware nicht selbst auf Lager, sondern lässt sie direkt vom Großhändler an die Kunden schicken. Der Shop selbst nimmt also nur die Bestellungen entgegen. Der Nachteil für die Käufer: Oft lange Lieferzeiten, denn die Ware kommt meist aus Asien, weniger Kontrolle über Qualität oder Versand und schlechter Kundenservice.