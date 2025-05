Frust: Keine Ersatzteile für kaputte Sonnenliege

„Eigentlich will ich diesen Krempel nicht mehr!“, wandte sich Peter W. wutentbrannt und tief enttäuscht an uns. Er hatte Ende September eine Sonnenliege aus Massivholz bei VidaXL um rund 230 Euro gekauft. Da es zu dem Zeitpunkt fürs Sonnenbaden schon etwas zu kühl war, beschloss er die Liege, gut verpackt in ihren Einzelteilen direkt im Keller zum Überwintern einzulagern.