Achtung, Falle: Die Tricks unseriöser Onlineshops

Europäisches Recht in Asien kaum durchsetzbar

Und dort müssen Enttäuschte wie Herr K. reklamieren. Das ist theoretisch möglich, meist aber sinnlos, bestätigt Karl Gladt von der Internet Ombudsstelle. „Im Grunde hat man ganz ähnliche Rechte wie bei einem Kauf bei einem europäischen Händler. Die Durchsetzung dieser Rechte ist aber praktisch nicht möglich, weil Entscheidungen gegenüber asiatischen Unternehmen kaum durchgesetzt werden können und sich asiatische Händler wenig an das europäische Recht halten“, so der Jurist.