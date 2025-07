Aufsteiger rollte Gegnern Teppich zweimal aus

„Wir sind wieder hier – in unserem Revier!“ Ried schafft nach 1995, 2005 und 2020 nun 2025 zum vierten Mal den Aufstieg in die Crème de la Crème der Bundesliga – und rollt diesmal Auftaktgegner Red Bull Salzburg und der restlichen Bundesliga den Rasen gleich zweimal wie einen roten Teppich aus. Weil die Mitte Juni in der Innviertel-Arena verlegte Spielwiese zu uneben und Stadionchef Leo Kiesenhofer damit nicht wirklich grün war, wurde die noch vor der ersten Mahd wieder kompostiert und gleich einmal ein neuer Rasen der Marke „Pannon Turfgrass“ aus Budapest organisiert.