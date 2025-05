Dating im Alter! Worauf Frauen achten sollten

Der Wunsch nach Liebe ist stärker als die Angst vor einer Enttäuschung. Das besagt eine Single-Studie vom Jänner dieses Jahres. Sprich: Wir sehnen uns nach einer Bindung, einer Beziehung, einer Partnerschaft. Doch wo findet man die am besten? Seit 15 Jahren ist das Internet der beliebteste Ort, um einen Partner zu finden. Parship hat dabei die höchste Erfolgsquote aller Partnerbörsen und stiftet jede 15. Ehe in Österreich. Mit 250.000 Mitgliedern ist die Chance, die oder den Richtige(n) zu finden, hier auch am größten. Dieses Glück lässt sich die „Vermittlungsagentur“ auch einiges kosten.