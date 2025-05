„Teufel im Detail“: Darüber sprachen Trump & Putin

Was tatsächlich vereinbart wurde

Doch was wurde eigentlich konkret zum Thema Ukraine vereinbart? Eigentlich nicht viel, die beiden Präsidenten verständigten sich darauf, dass nun eine Willenserklärung über künftige Friedensgespräche ausgearbeitet wird. Wenn diese ausgearbeitet sei, sei auch eine Waffenruhe möglich, informierte das Weiße Haus am Montagabend. Allerdings will sich Moskau bei der Ausarbeitung, die gemeinsam mit Kiew erfolgen soll, nicht drängen lassen. „Es kann hier keine Deadlines geben“, ließ Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wissen. „Der Teufel steckt im Detail.“