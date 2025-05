Weißes Haus entschädigt Familie toter Angreiferin

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will fast fünf Millionen US-Dollar (umgerechnet 4,4 Millionen Euro) an die Familie einer toten Kapitol-Stürmerin zahlen. Die Frau wurde am 6. Jänner 2021von der Polizei erschossen. Ursprünglich hatte die Familie von Ashli Babbitt sogar 30 Millionen US-Dollar Entschädigung verlangt.