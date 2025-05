Getriebeschaden: Auto über Monate in der Werkstatt

Seit Jänner steht das Auto von Christoph P. in der Werkstatt. Der Wagen hatte, obwohl noch keine fünf Jahre alt, bei einem Kilometerstand von 105.000 einen Getriebeschaden. „Seither heißt es nur, in ganz Europa sei kein Getriebe verfügbar und ich zahle 30 Euro pro Tag für das Leihauto“, wandte sich der Salzburger an die Ombudsfrau.