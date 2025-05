Diskriminierung: Schlichtung als erster Weg

Es werden noch zu wenig Schlichtungen beantragt.

Mehr als 400 Schlichtungsverfahren haben, im Jahr 2024 stattgefunden, wie Behindertenanwältin Christine weiß. Das sind viel weniger, als vor Einführung des entsprechenden Gesetzes evaluiert worden sei. „Leider wissen noch immer zu wenige Menschen, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt“, so Steger. Dabei seinen Schlichtungen ein großartiges Instrument, das in vielen Fällen zu guten Ergebnissen führen könne. Oft ginge es den Betroffenen nicht um Geld, sondern um die Einsicht der Gegenseite, dass eine Abwertung stattgefunden hat. „Ich sehe es als meine Aufgabe, über diese Möglichkeit besser zu informieren. Es besteht für die Betroffenen auch kein Kostenrisiko wie bei einem Prozess“, so die Behindertenanwältin weiter. Man müsse allerdings bereit sein, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und über das, was passiert ist, zu reden.