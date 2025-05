Pippa Middleton Matthews feiert Hochzeitstag

Pippa Middleton, jüngere Schwester von Prinzessin Kate feiert am Dienstag ihren achten Hochzeitstag mit Ehemann James Matthews. Am 20. Mai 2017 gaben sich die beiden in der malerischen St. Mark’s Church in Berkshire das Jawort, gefolgt von einer prächtigen Feier im Wintergarten des elterlichen Anwesens Bucklebury Manor.