Manipulation? Vorwürfe gegen Kreml und Frankreich

Rumänien setzt pro-europäischen Weg fort

Dass all die Versuche letztlich nicht gefruchtet haben, sei mit großer Erleichterung in der EU und auch bei vielen Auslandsrumänen wahrgenommen worden. Es wurde in der rumänischen Botschaft in Wien gefeiert, weiß Granig, der selbst jahrelang in dem südosteuropäischen Land gelebt hat. Der Wahlsieg Dans bedeute, dass der klare pro-europäische Weg des Landes fortgesetzt werde.