Rumänien: Politische Beben bei wichtigem Partner

„Große Erfolgsgeschichte für Österreich“

Cornelius Granig, Leiter des Österreich-Rumänien-Instituts, hält fest: „Rumänien braucht Europa. Und Europa braucht Rumänien. Das gilt auch für uns in Österreich, da die beiden Länder eng zusammenhängen.“ Viele Rumänen leben und arbeiten in Österreich. Umgekehrt ist Österreich auf Platz zwei der Investoren in Rumänien. Granig: „Für unsere Wirtschaft war Rumänien für schon sehr lange Zeit ein große Erfolgsgeschichte.“