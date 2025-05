US-Vize Vance lobte Meloni als „Brückenbauerin“

Vance lobte bei dem Treffen nach der Amtseinführung von Papst Leo XIV. in Rom explizit, dass er und Trump in Meloni eine „Brückenbauerin“ zwischen den USA und Europa sehen würden. „Die Beziehung von Europa und den USA sind fundamental für den Westen, der Einigkeit und Stärke behalten will und weiterhin in der Lage sein muss, einen Weg vorzugeben“, sagte Italiens Ministerpräsidentin.