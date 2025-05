Selenskyj von Papst Leo XIV. empfangen

Das Treffen hat um 15.30 Uhr im Amtssitz Melonis in der Innenstadt Roms begonnen. Wie berichtet, hatten von der Leyen, Vance und Meloni am Vormittag wie Hunderte andere Staatsgäste an der offiziellen Amtseinführung von Papst Leo XIV. im Vatikan teilgenommen. Auch Deutschlands Kanzler Friedrich Merz war dabei, der sich bereits am Samstag mit Meloni getroffen hatte.