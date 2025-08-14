Die Gräfin, die die Burgen ihres Mannes plünderte

Außergewöhnlich war das Leben der Katharina von Garai, Gräfin von Görz (etwa 1418 bis 1472): Sie ließ zweimal ihren Ehemann Heinrich IV. auf Schloss Bruck einsperren, seine Burgen stürmen und plündern, etwa Burg Priessenegg bei Hermagor, wie Historikerin Christina Antenhofer im Bulletin des Geschichtsvereines berichtet. Was heute drastisch und in einer Ehe völlig unpassend erscheint, war damals rechtlich in Ordnung, denn Heinrich hatte Katharina keine Güter übertragen. Beim Tod ihres Mannes wäre sie unversorgt gewesen. Ihre drastische Intervention hatte Erfolg: Sie konnte mit Hofstaat auf Grünburg im Gitschtal residieren.